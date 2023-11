Do kompostowni w Łodzi jesienią trafiają tony liści z całego miasta. Są przerabiane na kompost

Liście zwożą firmy na zlecenie miasta, spółdzielni oraz łodzianie

Z taką ich ilością musi uporać się łódzka kompostownia odpadów biodegradowalnych przy ul. Sanitariuszek, do której trafiają. Listopad to najbardziej gorący dla niej czas. Codziennie na Sanitariuszek przyjeżdża kilkadziesiąt samochodów wypełnionych workami z dziesiątkami kilogramów liści. Są one zbierane z terenów miejskich i przywożone przez firmy odbierające odpady. Także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe organizują transport. Łodzianie, zgrabione w przydomowych ogrodach liście, mają możliwość zawieźć do trzech punktów selektywnej zbiórki odpadów - przy ul. Zamiejskiej 1, ul. Kasprowicza 10 i ul. Granicznej 2. Zgodnie z regulaminem jednorazowo można przywieźć do 200 kilogramów liści bez gałęzi. Należy zostawić je w miejscu wskazanym przez pracownika, a jeśli są zapakowane do worków, to te należy opróżnić i zabrać.