Dlaczego psy gryzą? Oto poradnik jak rozpoznać psią mowę i jak nie wejść w konflikt z czworonogiem

Za zachowanie psa zawsze odpowiedzialny jest człowiek. To on ma wpływ na zachowanie czworonoga. Jednak bez względu na wychowanie pies pokaże swoje emocje, a ich rozszyfrowanie zależy od naszej uważności i empatii. Wiadomości o tym, że pies pogryzł swojego opiekuna, zaprzyjaźnione dziecko, czy drugiego psa elektryzują każdego. Jeśli jednak przeanalizujemy zachowanie psa przed atakiem okaże się, że nieszczęścia można było uniknąć.

Jakie błędy popełniamy w opiece nad psem?

Traktujemy psa przedmiotowo, jak zabawkę, która ma być zawsze chętna i gotowa do zabawy, gdy mamy na to ochotę. Tymczasem pies ma prawo nie mieć na to ochoty.

Portal petsy.pl przygotował specjalny poradnik jak zrozumieć mowę psa.

Jeżeli chcemy zrozumieć co się dzieje w danej sytuacji i jakie komunikaty wysyła nam pies, powinniśmy zwracać szczególną uwagę nie tylko na pojedyncze gesty i sygnały, ale przede wszystkim na cały kontekst sytuacji w jakiej się znajdujemy. Jest on niesamowicie istotny, gdy mówimy o czytaniu mowy ciała psa. Wyobraźmy sobie, że np. bawimy się z psem w przeciąganie, a ten zawarczy – wtedy możemy mówić o pozytywnym podekscytowaniu, a zabawa jest dla naszego czworonożnego przyjaciela po prostu wspaniale spędzanym czasem. Jednakże, gdy takie samo warczenie usłyszymy np. podczas spacerowania po parku, to nie będzie już wtedy oznaką świetnej zabawy, a raczej reakcją na coś, co spowodowało u niego silny niepokój. W takiej sytuacji lepiej mieć oczy dookoła głowy.