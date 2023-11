Dania z kaczki, gęsi i jabłek, czyli Smakujemy Niepodległość - Festiwal Dobrego Smaku zaczyna się już 9 listopada! Oto menu restauracji

Radość z niepodległości będziemy znów dzielić z bliskimi i przyjaciółmi przy stołach w restauracjach, które specjalnie przygotowały dania z gęsi i kaczek oraz jabłek.

- Znów będziemy się cieszyć tradycyjnymi polskimi smakami w wyjątkowej atmosferze - zapowiada Barbara Sokołowska-Urbańczyk, organizatorka Festiwalu Dobrego Smaku i jego jesiennej odsłony. - To już dziewiąta edycja tego wydarzenia. Ubiegłoroczna przyciągnęła prawdziwe tłumy gości. To świetna okazja, by spróbować potrwa, jakich na co dzień nie przygotowuje się w domu. Zaprosiliśmy do udziału w festiwalu lokale, które brały udział w poprzednich edycjach, ale mamy też nowych uczestników, jak La Vende z Manufaktury, Kolekty, Ukryte Rzeki czy włoskie bistro Marco. Niektóre restauracje prócz festiwalowych dań przygotowały także desery, a nawet kompletne menu z zupą i przystawkami.