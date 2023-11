Czy Teofilów będzie miał dodatkowe połączenie drogowe z centrum? Powrót do koncepcji sprzed lat

Teofilów każdego ranka dusi się w korkach. Wie to każdy, kto próbuje wydostać się z tego osiedla do centrum przed godziną 7 lub 8 rano. Istnieją tylko dwie drogi, którymi jest to możliwe - ulica Aleksandrowska z ciasnym wiaduktem nad torami na Żabieńcu i ulica Traktorowa prowadząca w kierunku Krakowskiej, obecnie w remoncie co oznacza duże utrudnienia i do niedawna konieczność korzystania z objazdu. Miasto obiecuje trzecie połączenie - całkiem nową drogę wiodącą od ul. Kaczeńcowej do alei Włókniarzy. Na początek ma powstać jej pierwszy odcinek - od Kaczeńcowej do Traktorowej.

Domy rosną, dróg nie przybywa

Teofilów się korkuje. Przybywa nowych osiedli na jego peryferiach, powstają deweloperskie bloki na samym osiedlu (np. kompleks NeoTeo), rosną jak grzyby po deszczu domy na pograniczu Łodzi i Aleksandrowa, duże skupiska domów powstają w samym Aleksandrowie, Rąbieniu czy Rudzie Bugaj. Ich mieszkańcy też jadą do pracy przez Teofilów, co powoduje że wiadukt na Żabieńcu staje się niewydolny, a korki z roku na rok coraz dłuższe.