Czy można uratować kwiaty z cmentarzy? Co z dąbkami i chryzantemami z grobów? Kalendarium ogrodnika na 2 listopada 2023

Przede wszystkim po przyniesieniu doniczek z zasychającymi kwiatami wstawmy je do miski z wodą na kilka godzin, by korzenie odżyły. Potem zetnijmy kwiaty na wysokość połowy rośliny. Jeśli mamy przestrzeń w ogrodzie od razu posadźmy je w zacisznym, ale słonecznym miejscu. Obficie podlejmy. Chryzantemy na zimę przechodzą w stan spoczynku, mogą wyglądać jak uschnięte, ale odbiją na wiosnę.

Jeżeli nie posiadamy ogrodu i tak możemy zawalczyć o chryzantemy w doniczce. Roślinę przycinamy, solidnie podlewamy i stawiamy w chłodnym, ale widnym miejscu - garaż, piwnica z oknem lub zaciszne miejsce na balkonie, ale wówczas musimy pod doniczkę włożyć styropian i osłonić ja przed mrozem. Może to być karton lub agrowłóknina. Pamiętajmy o podlewaniu w zimie, które powinno być delikatne, ale regularne co kilka tygodni. Ziemia nie może być zbyt mokra, by roślina nie zgniła. Na wiosnę roślinę stawiamy w słonecznym miejscu. Możemy przesadzić do większej doniczki i solidnie zasilić nawozem. Roślina wypuści nowe pędy, a jesienią zakwitnie. Można ją z powodzeniem ponownie zawieść na grób.