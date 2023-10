Córka Weroniki Rosati nie chce mówić po polsku. Wiemy, dlaczego...

ZOBACZ ZDJĘCIA

Aktorka wróciła do wydarzeń z 17 września 2013 roku. Wówczas doszło do wypadku z jej udziałem i Piotra Adamczyka, byłego jej partnera. Aktorka stoi na stanowisku, że to on wyłącznie ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie, ale nie wspiera finansowo jej rehabilitacji.

Rosati, znana z produkcji telewizyjnych i kinowych aktorka, od prawie sześciu lat jest matką Elizabeth. Razem z córką mieszkają w Los Angeles. Ojcem dziewczynki jest Robert Śmigielski, znany i ceniony lekarz. Miłość rodziców nie przetrwała próby czasu.

Ostatnio internauci zauważyli, że pociecha Weroniki nie mówi po polsku.