Sygnał przesyła 45 kamer, kolejne 20 monitoruje teren nad zalewem w Lisowicach. Kamery m.in. śledzą samochody wyjeżdżające i wjeżdżające do miasta nocą. Ma to ułatwić policji namierzanie pojazdów, które mogły być użyte do działalności przestępczej. Monitoring ma także zapobiegać aktom wandalizmu oraz poprawić bezpieczeństwo na ulicach.

Koszt montażu kamer i rozbudowy centrum to 1,5 mln zł.