Byki uciekły z zagrody i spacerowały po jezdni. Interweniowała policja ZDJĘCIA

- Policjanci ogniwa patrolowego na miejscu zastali zwierzęta, które przemieszczały się w pobliże boiska. Nie wyglądały na przestraszone i za nic miały ruch na drodze. Wykorzystując radiowóz, kontrolowali zachowanie byków. Zmusili zwierzęta do zejścia z pasa jezdni, a także odciągnęli je od zabudowań, by mieszkańcy mogli bezpiecznie poruszać się po drodze. Byki nie były agresywne, ale wzbudzały niepokój u mieszkańców. - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk ze zduńśkowolskiej komendy. - Na miejsce przybył właściciel zwierząt. 64-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości oświadczył, że byki zniszczyły ogrodzenie i wydostały się na zewnątrz. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Uciekinierzy po samodzielnym zwiedzaniu okolicy już pod opieką właściciela i policyjnej eskorty, szczęśliwie wrócili do zagrody.