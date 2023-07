Burza w Łódzkiem - zobacz Zdjęcia! Uszkodzone budynki, połamane drzewa i zerwane linie energetyczne

- Mieliśmy 36 zdarzeń związanych z połamanymi konarami drzew. Uszkodzonych zostało pięć budynków - cztery gospodarcze (Zduny - gmina Łęczyca, Borów - gm. Łęczyca, Teofilki - gm. Grabów, Chorzepin - gm. Świnice Warckie) i jeden mieszkalny (Podłęże - gm. Świnice Warckie). Do tej pory odnotowaliśmy 15 zdarzeń związanych z zabezpieczaniem zerwanych linii energetycznych i jedno odnośnie zalanej piwnicy. W środę około godz. 21 w Dzierzbiętowie Dużym (gm. Łęczyca) doszło również do wypadku drogowego. Zderzyły się samochód osobowy i bus. Na drodze leżało dużo gałęzi. Jedna osoba została poszkodowana. Mężczyzna został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala - powiedział nam asp. Grzegorz Sobiński, oficer prasowy KP PSP w Łęczycy.