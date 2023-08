93-letnia mieszkanka Retkini urządziła przed blokiem niecodzienny ogródek. Zobacz, ile roślin nasadziła

- Kocham zieleń, a praca w ziemi to dla mnie sama przyjemność i zdrowie - twierdzi Jadwiga Migodzińska, która sama stworzyła wyjątkowe ogródki przed blokiem 83 przy al. Wyszyńskiego 1.

Dwa piękne ogródki pani Jadwigi

- Nie mam w okolicy przyjaciół, a nie lubię bezczynnie siedzieć w domu - opowiada seniorka.

Pani Jadwiga pokazuje nam jedną z choinek rosnących na terenie ogródka.

- Co roku gdy po świętach Bożego Narodzenia sąsiedzi wyrzucają na śmietnik choinki próbuję je ratować i dać im drugie życie. Wsadziłam do ziemi już kilka ale tylko ta się przyjęła - opowiada. - Ostatnio poprzycinałam róże, które pną się na ogrodowej pergoli. Przydałoby się też poprzycinać iglaka, który ma już ponad 3 metry, ale to dla mnie za wysoko.

Jak mówi pani Jadwiga Migodzińska cieszy ją nie tylko efekt jej pracy, ale sam fakt, że codziennie rano może wyjść rano do ogródka i popodlewać kwiaty, a potem usiąść na krzesełku pod drzewem i podziwiać jak piękna jest przyroda. W nocy, gdy na al. Wyszyńskiego ruch samochodów jest mniejszy, pani Jadwiga Migodzińska wybiera się ze swoim wózeczkiem na którym ma 20-litrowy pojemnik na wodę na drugą stronę ulicy, gdzie w pobliżu pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się ogólnodostępna studnia.