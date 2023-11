5-letni Wojtuś Sadowski ze Zgierza w piątek wraca z USA Tysiące ludzi dobrego serca uzbierały na jego operację ponad 4 mln zł Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Operacja była już 6 w życiu Wojtusia, który urodził się ze skomplikowaną wadą serca, którą w 2020 roku operowali lekarze w klinice Stanford w Kalifornii. Udało się im ocalić dwie komory w sercu Wojtka dzięki czemu chłopiec uniknął leczenia paliatywnego. Wiosną tego roku okazało się, że zastawki zwężyły się z 17 mm do 3 mm. Konieczna była kolejna operacja w tej samej klinice za ponad 4 mln zł. - Udało się wykonać operację nie rozcinając klatki piersiowej tylko wprowadzając zastawki cewnikiem co przy anatomii Wojtka nie było łatwe - mówi Justyna Sadowska-Śliwkiewicz, mama Wojtusia. - Po 48 godzinach zostaliśmy wypisani do hotelu. Przez tydzień musieliśmy pilnować aby Wojtek nie skakał i nie biegał, co nie było łatwe.