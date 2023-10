40 nowoczesnych tramwajów w Łodzi! Zasilą tabor łódzkiego MPK. Jedne będą nowe, a inne używane ale dwukierunkowe

– MPK-Łódź kupiło łącznie dziesięć takich tramwajów. Pierwsze dwa dotarły do Łodzi, obecnie są przystosowywane do naszych warunków sieciowych – mówi Piotr Wasiak, rzecznik MPK. – Na trasie zobaczymy je za kilka tygodni. Kolejne dwa są spodziewane w Łodzi jeszcze w tym roku, a pozostałe sześć zostanie dostarczone do połowy 2024 r. Spółka zdecydowała się na zakup 10 szt. używanych wagonów tego typu przede wszystkim dlatego, aby zwiększyć liczbę pojazdów niskopodłogowych dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapewnić wagony dwukierunkowe do obsługi niektórych linii. Tramwaje GT6M-ZR zostały wyprodukowane w latach 1995-1996 przez AEG. Ważą 30,5 tony i mają 27,32 m długości. Pasażerowie mają do dyspozycji 46 siedzeń plus 4 składane. Na stojąco mogą podróżować tym pojazdem jeszcze 164 osoby.