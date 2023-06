Znowu utrudnienia w kursowaniu tramwajów w Łodzi. Awaria wagonu Moderus i zderzenie tramwaju z samochodem

Zepsuty Moderus i wypadek wstrzymały ruch

Awaria spowodowała wstrzymanie ruchu tramwajów wszystkich linii - 2A, 2B, 3, 6, 11 i 19 - kursujących ul. Zachodnią w kierunku ul. Limanowskiego. Przerwa trwała około pół godziny zanim uszkodzony Moderus zdołał ruszyć i pojechać na przegląd do zajezdni. Kilkanaście minut później, kwadrans przed godz. 8, w drugiej części miasta wydarzył się wypadek. Na ul. Rzgowskiej przy ul. Leczniczej tramwaj linii 3 zderzył się z samochodem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale pasażerowie utknęli na pół godziny. Tramwaje linii 3 i 19 jadące w kierunku ul. Dąbrowskiego, które nie stanęły w korku, zostały skierowane na trasy objazdu ul. Paderewskiego, do ronda Lotników Lwowskich, ul. Pabianicka, do placu Niepodległości i dalej wróciły na trasy.

Łódzkie MPK bije się w pierś

To już drugi dzień z rzędu, gdy łodzianie spóźniają się do pracy z powodu niekursujących tramwajów. Rano w poniedziałek 19 czerwca tłumy pasażerów tkwiły na przystankach. Opóźniły się nocne prace torowe związane z remontem skrzyżowania ul. Zachodniej i Legionów. Spowodowało to chaos w ruchu tramwajów zarówno na ul. Zachodniej, al. Kościuszki i Piotrowskiej, jak i trasie W-Z. Przerwy w kursowaniu nie trwają może i długo, ale wystarczająco, by na to torowiskach w korku utknęło i kilkanaście tramwajów. Po wznowieniu ruchu jeżdżą w "stadach", jeden za drugim, opóźnione, a powrót do kursowania zgodnie z rozkładem jazdy trwa około godziny.