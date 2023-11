Zieleń miejska w Łodzi. W mieście jesienią 2023 roku przybyło kilka skwerów i zielonych zakątków

Warsztaty i sąsiedzkie spotkania w ogrodzie społecznym na Janowie

Posadzono tu nowe rośliny, m.in. róże okrywowe, hortensje bukietowe, krzewuszki cudowne, jeżówki purpurowe, rudbekie, krwawniki, zawilce japońskie, irgi Dammera oraz trawy ozdobne. Zasadzono też byliny miododajne oraz urządzono rabaty ziołowe. Między roślinami stanęły hotele dla owadów zapylających. Ustawiono nowe siedziska, wybudowano schody, po których można wejść na nieco wyniesiony zieleniec. Będą tutaj i odbywać się warsztaty organizowane przez Bliską, filię nr 52 Bibliotekę Miejskiej, która także zabiegał o utworzenie ogródka oraz imprezy związane z aktywnością sąsiedzką. Projekt ogrodu społecznego opracował Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z filią nr 52 Biblioteki Miejskiej

Przy rondzie rosną drzewa, przy skrzyżowaniu zakwitną rośliny cebulowe

Jesień to czas urządzania zieleni w mieście. W ostatnich tygodniach w Łodzi przybyło kilka skwerów i zielonych zakątków.

Drzewa, rabaty, łąka kwietna, miejsca do relaksu - tak wygląda nowy taki teren przy rondzie Solidarności. Miasto Łódź zrealizowało to przedsięwzięcie wspólnie z firmą GlobalWorth w ramach Ekopaktu oraz z mieszkańcami w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.