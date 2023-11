Zieleń miejska w Łodzi. Na Nowym Józefowie wyrośnie las. Posadzono tam 10 tysięcy sadzonek

Wybrano takie gatunki jak brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna modrzew europejski, buk pospolity oraz dąb bezszypułkowy. By zwiększyć bioróżnorodność posadzono derenia świdwę oraz jarząba pospolitego.

Te działania miasta finansowo wspiera firma posadzimy.pl, która koordynuje podobne przedsięwzięcia w całej Polsce.

- Ogromnie cieszy nas fakt, że Łódź dołączyła do naszej zielonej mapy Posadzimy.pl. A znalazło się na niej dziewięć innych gmin i powiatów z różnych zakątków Polski. To kolejna jednostka samorządowa, która nam zaufała. Dzięki temu mogliśmy wspólnie zazielenić następny krajobraz. W samej Łodzi posadziliśmy ponad 50 tysięcy drzew. Nie mogłabym oczywiście nie wspomnieć o naszych partnerach, bez których to wszystko by się nie udało. To ponad 600 firm tworzy nasz wspólny las, który w całej Polsce liczy już ponad 350 tysięcy nowych drzew - mówi Agata Borek-Romańska, współzałożycielka firmy posadzimy.pl.