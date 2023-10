Zdaniem Jolasi Kiepskiej piwko i winko nie pomagają w pokonaniu kryzysu

ZOBACZ ZDJĘCIA

Opowiada o przygodach rodziny Kiepskich i ich sąsiadów - Paździochów oraz Boczka, mieszkających w starej kamienicy we Wrocławiu, na osiedlu Kosmonautów, przy ulicy Ćwiartki 3/4. W 2009 roku Anna Ilczuk dołączyła do obsady sitcomu, a od 2011 roku pojawiała się w serialu regularnie jako żona Waldusia Kiepskiego - Jolasia.

42-latka w obszernym wpisie na Instagramie odniosła się do wciąż krążących przykrych stereotypów na temat korzystania z pomocy specjalistów.

Jeśli złamię nogę to udaję się do ortopedy lub na SOR nie czekam aż sama się wyleczy. NIE JEST wstydem pójście do psychiatry czy psychoterapeuty!!! Nie oznacza to, że „jesteś wariatem” , „musisz sobie samemu poradzić” - NIE MUSISZ, NIE POWINIENEŚ - depresja to choroba, która może być śmiertelna. To zaburzenie chemii w organizmie - nie ma nic wspólnego z „radzeniem sobie”. Jak mam kryzys chodzę do psychiatry, terapeuty, psychologa to jest normalne, zdrowe zachowanie, do którego namawiam