Zamiast łatać dziury, stawiają słupki. Ulice Łodzi zamieniły się w tory przeszkód ZDJĘCIA

Słupki ostrzegawcze na łódzkich ulicach to prawdziwa zmora kierowców. I potrafią znikać w magiczny sposób. Tak stało się na ul. Przybyszewskiego przed skrzyżowaniem z al. Śmigłego – Rydza (jadąc od centrum), gdzie jeszcze 19 kwietnia pachołki zabezpieczały dziurawą jezdnię.

Słupki zdjęto, ale dziur wcale nie załatano. Kierujący radzą sobie jak mogą – jadą torowiskiem.

Niektóre słupki są brutalnie rozjeżdżane przez kierowców. Tak zadziało się m.in. na ul. Demokratycznej, gdzie resztki pachołka leżały w wielkiej wyrwie. Przy skrzyżowaniu ulic Orla i Sienkiewicza słupek przechylony - zapewne przez auto, które nie zdołało ominąć przeszkody.

Zastawione słupkami dziury napotkamy na wielu ulicach. Np. >na ul. Przybyszewskiego przy ul. Czajkowskiego wielka dziura z pachołkiem zdobią środkowy pas, co wymusza zmianę pasa ruchu. Ale to co się dzieje na ul. Krakowskiej przechodzi ludzkie pojęcie. Tam słupek za słupkiem, a kierowcy, aby je ominąć, jadą slalomem. Rozstawione są na całej szerokości pasa ruchu.