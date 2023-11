Zagłębie - Widzew 1:1. Ciężko wywalczony remis Widzewa. Dwa gole łodzian nieuznane

Zagłębie Widzew na żywo

Wynik meczu Zagłębie Widzew 1:1

Po meczu doszło do wielkiej awantury na boisku. Jordi Sanchez został uderzony i leży na murawie.

90+14 min. KONIEC MECZU

90+13 min. Wolny dla Zagłębie

90+13 min. Milos ukarany żółtą kartką

90+12 min. Milos ratuje widzewiaków

90+10 min. Jest gol dla Widzewa - sędzia uznał bramkę łodzian.

90+9 min. Trwa analiza VAR. Czyżby trzeci gol Widzewa nie zostanie uznany?

90+9 min. GOL DLA WIDZEWA. Rondić strzelił głową po dośrodkowaniu Milosa

90+6 min. Ravas przechwycił piłkę po akcji Zagłębia

90+5 min. Łodzianie atakują, ale nie zbliżają się do bramki gospodarzy

90+3 min. Dawid za Shehu

90 min. Sędzia przedłużył mecz o 11 minut

90 min. Strzał Chodyny, broni Ravas.

89 min. Po błędzie Shehu, doskonale interweniował w sytuacji sam na sam Ravas

86 min. Końcowe minuty, Widzew nie jest w stanie mocniej zaatakować

82 min. Rondić wszedł na boisko, schodzi Nunes, a w Zagłębiu schodzi Buleca, wchodzi Mróz

78 min. Kibice skandują: PZPN, PZPN, je... PZPN

76 min. Wdowiak i Pieńko schodzą z boiska, wchodzą Bohar i Chodyna

75 min. To jest coś niemożliwego. Sędzia uznał, że widzewiak był na pozycji spalonej i gola anulował.

74 min. Gol dla Widzewa, ale nieuznany. Doskonałe dośrodkowanie Shehu i bardzo dobry strzał Hanouska

71 min. Groźnie pod bramką Widzewa, na szczęście spalony

70 min. Są zmiany w Widzewie: Alvarez i Tkacz za Kuna i Klimka

68 min. Trener Myśliwiec jeszcze czeka ze zmianami

64 min. Zagłębie pilnuje wyniku, czy Widzew jeszcze się poderwie do walki i wyrówna?

60 min. GOL DLA ZAGŁĘBIA. Ravas broni strzał Dąbrowskiego z karnego, ale skuteczna dobitka Wdowiaka

58 min. KARNY DLA GOSPODARZY

56 min. Sędzia pobiegł do monitora, sam ogląda tę akcję

55 min. Starcie Żyro i Kurminowskiego. Gospodarze domagają się karnego. Sędzia czeka na decyzję VAR

53 min. Mógł strzelać Shehu

51 min. Widzew wrzucał w pole karne, ale nieudolnie

47 min. Wielkie szczęście Widzewa. Piłka ponad bramką po strzale Kurminowskiego

46 min. Ibiza zszedł z boiska, wchodzi Da Silva

Koniec pierwszej połowy

44 min. Niecelne uderzenie gospodarzy

42 min. Klimek zaatakował, ale zgubił piłkę. Mógł wcześniej strzelać. Szkoda, że tego nie zrobił

38 min. Pieńko atakował, ale nic z tego nie wyszło

34 min. Sanchez faulowany przez Kopacza

32 min. Kibice Widzewa odpalili race

29 min. Wdowiak tuż obok słupka

25 min. Niestety, Sanchez był na pozycji spalonej i sędzia gola anulował. Nadal 0:0

23 min. Sędzia Daniel Stefański analizuje, czy gol był prawidłowy

23 min. Gol dla Widzewa, ale nieuznany. Nunes strzelił głową w słupek, Portugalczyk próbował dobijać, ale w końcu piłka trafiła pod nogi Jordiego Sancheza, a Hiszpan trafił do siatki. Portugalsko-hiszpańska siła znów dominuje w Widzewie.

21 min. Ciganiks ujrzał żółtą kartkę za faul w walce o górną piłkę z Kłudką

18 min. Obrońcy gospodarzy wybili piłkę po akcji łodzian

14 min. Kurminowski nad poprzeczką bramki Widzewa. Jeszcze nie oglądaliśmy celnego strzału

12 min. Po akcji Klimka z narożnika pola karnego uderzył Nunes, ale nie trafił

9 min. Obie drużyny na razie nieco schowane, badają siebie wzajemnie

4 min. Pierwsza akcja dla Zagłębia po wrzutce z wolnego. Widzewiacy sobie poradzili

3 min. Liczna frekwencja na stadionie. Kibice Widzewa w sile ok. tysiąca osób

2 min. Widzew w czarnych strojach, Zagłębie na pomarańczowo-zielono.

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego. Gramy

Godz. 17.30. Przed meczem odegrano hymn narodowy

Godz. 17.25. W ubiegłym sezonie Widzew wygrał w Łodzi z Zagłębiem 3:0, a przegrał w Lubinie 29 kwietnia 0:2.

Godz. 17.20. Bukmacherzy typują: wygrana Zagłębia 1:2.18, remis 1:3.35, wygrana Widzewa 1:3.20.

Godz. 17.15. Sektor kibiców gości zdobi wielki transparent: Rzeczpospolita widzewska. Nasza mała ojczyzna.

Godz. 17.10. Powoli wypełnia się stadion Zagłębia oraz sektor kibiców gości. Cały sektor wypełnią kibice Widzewa

Godz. 17.05. Zagłębie przegrało na swoim boisku tylko raz (2:3 z Radomiakiem), Widzew na wyjazdach w siedmiu meczach trzy razy zremisował i poniósł cztery porażki.

Godz. 16.55. Ten mecz ma wielkie znaczenie dla Widzewa. Po wygranej nad Wartą Puszcza ma już tylko 2 punkty mniej od Widzewa.