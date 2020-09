Za ok. dwa tygodnie planowane jest zakończenie renowacji rzeźby Macierzyństwo, która od ponad 40 lat stoi przy al. Wyszyńśkiego.

Odnowienia rzeźby podjęła się spółdzielnia SM Zagrodniki na terenie której usytuowany jest pomnik przedstawiający matkę tulącą dzieci.

- Staramy się przeprowadzić renowację pomnika tak, aby zmniejszyć jej koszt i – mówi Jerzy Sowiński, wiceprezes w SM Zagrodniki. – Rzeźbę odnawiają nasi pracownicy. Kluczowym wydatkiem są płytki wokół pomnika. Chcieliśmy położyć wielkowymiarowe płyty granitowe, ale ich koszt przerósł nasze możliwości finansowe. Zamówiliśmy więc płytki mniejsze i tańsze, a teraz czekamy na ich dostarczenie. Chcieliśmy też w nocy wyeksponować pomnik czterema punktami świetlnymi. Ale byłaby to inwestycja zbyt kosztowna jak na możliwości naszej spółdzielni.

W pracach renowacyjnych uczestniczą również pracownicy firm, które na co dzień współpracują ze spółdzielnią odnawiając elewacje budynków. To oni oczyścili rzeźbę z glonów. Następnie uzupełnili pęknięcia i pomalowali pomnik.