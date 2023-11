Z mammografii skorzystają kobiety młodsze niż dotąd Już widać efekt zmian przepisów w poradniach w naszym regionie

Wcześniej taka diagnostyka w ramach programów profilaktycznych była dedykowana dla kobiet od 50 do 69 roku życia. Natomiast od stycznia 2024 r. z programu skorzystają także pacjentki u których upłynęło 5 lat od zakończenia leczenia raka piersi. Obecnie te pacjentki potrzebują skierowania na badanie mammograficzne. Po zmianach będą robiły mammografię co roku, bo rak w jednej piersi zwiększa ryzyko choroby także w drugiej.

Kto bada się najchętniej? W naszym województwie najchętniej badają się mieszkanki Aleksandrowa Łódzkiego – tu z mammografii korzysta co 2 kobieta, objęcie populacji takimi badaniami wynosi 56%. Nieco niższa frekwencja, 50% jest w powiatach zgierskim, opoczyńskim, łódzkim wschodnim i pabianickim. W powiecie łowickim najchętniej badają się mieszkanki Łowicza, 45%, a w powiecie piotrkowskim mieszkanki gminy Ręczno – 55%. W powiecie radomszczańskim zgłaszalność na badania wynosi od 15% w Żytnie do 36% w Kamieńsku. W powiecie wieluńskim najsumienniej badają się mieszkanki Wielunia i Konopnicy – tu aż 47% kobiet korzysta z tej formy profilaktyki. W Łodzi wzorem mogą być panie z Widzewa - tu zgłasza się 46 procent kobiet. Mieszkanki Śródmieścia korzystają z badań rzadziej – 36%. Najmniej kobiet w naszym regionie bada się w Żytnie – zaledwie 15%.

Gdzie się badać?

W Łódzkiem są 24 pracownie stacjonarne i 40 mammobusów, które każdego dnia odwiedzają nawet najmniejsze miejscowości. Lista postojów mammobusów jest tutaj: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/6465-zbadaj-piersi-sprawdz-gdzie-skorzystac-z-mammografii-w-dniach. Mammografy są regularnie sprawdzane, muszą spełniać kryteria, dotyczące np. odpowiedniej jakości wykonywanych zdjęć.

Jak często się badać?

Bezpłatną mammografię w ramach programu profilaktycznego można wykonać raz na dwa lata lub co roku, jeśli lekarz podejmie taką decyzję. Wskazaniem do częstszego badania są na przykład mutacje genów BRCA1 lub BRCA. Mammografia to krótkie i bezbolesne badanie, które każdej kobiecie może uratować życie, bo za pomocą promieni rentgenowskich można wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi.

Samobadanie piersi nie zastępuje mammografii.

Rak wcześnie wykryty…

Rak wcześnie wykryty to szansa na całkowite wyleczenie, na długie życie w zdrowiu. To także mniej obciążające i krótsze leczenie.

- Zachęcam panie do skorzystanie z bezpłatnej mammografii. To bezpieczne i bardzo dobrze dostępne w naszym regionie badanie. Pozwala na szybkie wykrycie choroby i skuteczne nowoczesne leczenie. Namawiam samorządy do włączenia się w promocję tego badania, szczególnie tam, gdzie jest tak wiele kobiet, które do profilaktyki trzeba jeszcze zachęcić i przekonać – mówi Artur Olsiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wójewódzkiego NFZ.