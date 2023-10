Wszystkich Świętych w Łodzi. Porządkowanie nagrobków przed 1 listopada. Ceny usług

Posprzątają za ciebie, jeśli jesteś zapracowany albo za granicą

Droższe znicze i szczotka do szorowania

W porównaniu z ubiegłym rokiem ceny usług wzrosły.

- Podrożały znicze, kwiaty. Za średniej wielkości lampkę, która w ubiegłym roku była po 7 - 8 zł, teraz trzeba zapłacić 10 zł. Wyższe są koszty prowadzenia firmy. U mnie ceny zwiększyły się o 10 procent - mówi Sebastian Grochal z firmy SGŁ.

- Za umycie nagrobka doliczyłem w tym roku 10 zł. Podrożała nawet szczotka do szorowania. Jeśli jest to nagrobek z granitu, usługa kosztuje 60 zł, jeśli z lastryka - 70 zł - dodaje Sebastian Grochal.

Umycie pojedynczego nagrobka, posprzątanie wokół niego kosztuje od 90 zł do 129 zł, podwójnego od 110 zł do 149 zł, grobowca rodzinnego od 130 do 159 zł, grobowca z kryptą od 140 do 150 zł.

Jeśli chcemy zlecić tylko sprzątanie, to jedna z firm zrobi to za 125 zł w przypadku pojedynczego grobu, za 165 zł podwójnego i za 170 zł grobowca. Za sprzątanie z myciem należy się odpowiednio 140 zł, 175 zł i 200 zł.

Uporządkowanie grobu ziemnego - formowanie, pielenie oraz usunięcie roślinności, kwiatów i zniczy, sprzątanie wokół grobu, zapalenia dużego znicza lub dwóch małych świeczek kosztuje 140 zł.