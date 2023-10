Ekologia na cmentarzach. Co roku po Wszystkich Świętych na łódzkich nekropoliach zostają tony śmieci. Jak to ograniczyć?

Mniej zniczy na nagrobkach, Co na to handel?

Przed Wszystkimi Świętymi w marketach, dyskontach, sklepach, na stoiskach przed nekropoliami oferta jest tak bogata - nowe wzory, lampki w dziesiątkach kształtów i kolorów, efektownie udekorowanych - że rzeczywiście trudno się oprzeć pokusie zakupu. Do tego handel wprowadza promocyjne ceny, oferty typu "przy zakupie dwóch lampek trzecia gratis" lub zestawy zniczy w niższych cenach niż za pojedyncze sztuki. W jednej z ofert cena jednej lampki przy zakupie sześciu sztuk wynosi 1,99 zł. Najtańszy znicz - mały, szklany w kształcie kuli, palący się 54 godziny - kosztuje 5,99 zł. Średnie, szklane znicze palące się od 55 do 66 godzin są w cenie od 9,99 do 24,99 zł.

Znicz z wkładem sposobem na zmniejszanie liczby cmentarnych śmieci

Może warto w trosce o środowisko naturalne rzeczywiście zapalić symbolicznie jeden nieco droższy, ale większy znicz, który będzie się palił przez kilka dni. Cena za sztukę wynosi od 17,99 zł do nawet 50 zł. Na przykład znicz nazwany cebula lub z wydrukowaną sentencją kosztuje 19,99 zł, z motywem róży 24,99 zł, w kształcie wazonu 29,99 zł, kaplicy czy latarenki 34,99 zł. Rzadkością są już znicze tzw. otwarte, w których knot nie jest zakryty. Ale czasami udaje się je kupić, kosztują 24,99 zł za sztukę.

Wielu łodzian kupuje znicze z wkładami, które po wypaleniu wymienia się na nowe, a znicze ponownie wykorzystuje. To także sposób na ograniczenie "produkcji" śmieci z cmentarzy.

- Po Wszystkich Świętych zbieram z grobów bliskich znicze z wkładami, myję je i przechowuję do przyszłego roku, a kupuję tylko wkłady. I tak te same znicze, wcale nie wyglądające gorzej od nowych, mam od kilku lat. Opiekuję się kilkoma grobami. To duża oszczędność pieniędzy - mówi pani Iwona, mieszkające w pobliżu cmentarza na Dołach.

Wkłady olejowe na 96 godzin są w cenie od 2,99 do 5,99 zł, parafinowy na 72 godziny - 3,49 - 4,49 zł, zestaw trzech wkładów parafinowych na 40 godzin - 7,49 zł.