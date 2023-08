Woolworth w Łodzi. Promocje i niespodzianki na otwarcie sklepu tej sieci w Galerii Łódzkiej już w tym tygodniu

Co można kupić w Woolworth? Asortyment Woolworth obejmuje odzież dla całej rodziny, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje, urządzenia elektryczne, obuwie i galanterię skórzaną, tekstylia domowe, artykuły papiernicze, zabawki, artykuły drogeryjne, kosmetyki, pasmanterię oraz przekąski i napoje bezalkoholowe.

Wielkie otwarcie sklepu Woolworth w Galerii Łódzkiej Do otwarcia szykuje się pierwszy w Łodzi sklep sieci Woolworth. Nastąpi ono w piątek 1 września o godz. 9. w Galerii Łódzkiej przy al. Piłsudskiego 15/23. Woolworth zajmie powierzchnię 920 metrów kwadratowych, a pracować w nim będzie od piętnastu do dwudziestu pracowników.

Woolworth planuje co roku otwierać w Polsce około 15–20 nowych sklepów, wzmacniając w ten sposób stacjonarny handel detaliczny, a przy tym tworząc i zabezpieczając ważne miejsca pracy.

Inne nowe otwarcia:

- 28 września 2023 r.: Dzierżoniów (Park handlowy, ul. Prochowa 8, 920 metrów kwadratowych powierzchni)

- 16 listopada 2023 r.: Opole (Park handlowy, ul. Ozimska 72, 1270 metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej)

Woolworth to firma handlowa o wieloletniej renomie i najszybciej rozwijająca się niemiecka sieć detaliczna. W Niemczech posiada ponad 600 oddziałów i chciałaby podwoić ich liczbę. Od maja 2023 r. Woolworth jest również obecny w Polsce i zamierza prowadzić tam 400 sklepów. Sklepy sieci charakteryzują się różnorodnym asortymentem towarów codziennego użytku. Rozciąga się on od artykułów dekoracyjnych i artykułów gospodarstwa domowego, przez elektronikę, drogerie i artykuły upominkowe, po odzież dla całej rodziny.