Wirusy grypy już kładą do łóżek mieszkańców naszego regionu. Zobacz, czy warto się jeszcze zaszczepić przeciwko grypie

https://expressilustrowany.pl/kto-w-tym-roku-bezplatnie-zaszczepi-sie-przeciwko-grypie-sprawdz-czy-przysluguje-ci-taka-szczepionka/ar/c1-17942975



Grypa potwierdzona testami

Tylko w ostatnich dwóch tygodniach do powiatowych inspekcji sanitarnych w naszym województwie poradnie zgłosiły 42 przypadki zachorowań na grypę potwierdzone testami laboratoryjnymi. Od początku sezonu grypowego czyli od 1 września potwierdzono szybkimi testami antygenowymi 72 takie zachorowania w naszym regionie. Potwierdzono również 15 przypadków zakażeń wirusem RSV potwierdzonych wynikiem szybkiego testu antygenowego, w tym 9 u dzieci w wieku do lat 2.

- Przeziębionych osób jest bardzo dużo - mamy sezon infekcyjny w pełnej krasie - mówi dr nauk med. Paweł Lewek, specjalista medycyny rodzinnej i kierownik poradni przy ul. Bratysławskiej 8. - Chorują zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Najwięcej chorujących jak co roku jest w grupie dzieci do 6 roku życia. Osoby starsze na pewno także chorują, ale one z racji swojego doświadczenia zostają w domu i kurują się we własnym zakresie. Mamy możliwość aby wykonywania naszym pacjentom testów combo, które określają jakiego rodzaju infekcję ma pacjent. Nie wszystkim pacjentom te testy wykonujemy. Jeśli przebieg infekcji jest łagodny nie jest to konieczne.

Po wykonaniu takiego testu okazuje się, czy pacjent ma infekcję wywołaną wirusami grypy, koronawirusem czy też wirusem RSV.

- Ważne jest aby szybko zgłosić się do lekarza, bo jeśli chorujemy na grypę, to w ciągu pierwszych nawet 48 godzin możemy podać lek działający na wirusa grypy. Umożliwia to znacznie szybszą rekonwalescencję i powrót do zdrowia - dodaje doktor.

Nadal watro zaszczepić się przeciwko grypie, bo w Polsce szczyt zachorowań przypada na styczeń-luty.

W tym sezonie grypowym poradnie nie mają obowiązku raportować co tydzień wszystkich podejrzeń zachorowania na grypę. Raportują tylko potwierdzone przypadki, a Państwowa Inspekcja Sanitarna takie raporty publikuje co dwa tygodnie.