Kto w tym roku bezpłatnie zaszczepi się przeciwko grypie. Sprawdź, czy przysługuje ci taka szczepionka

[b]Dla kogo bezpłatne szczepionki:

* dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,

* osób w wieku 65 plus

* kobiet w ciąży.

[/b]

- Od 1 września 2023 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat - wyjaśnia Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ.

Pacjenci z tej grupy mogą być bezpłatnie szczepieni szczepionkami: Vaxigrip Tetra oraz InfluvacTetra. Natomiast szczepionka podawana donosowo FluenzTetra przysługuje pacjentom od 24 miesięcy życia do 18 roku życia.

dla ubezpieczonych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są szczepionki przeciw grypie Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra. Tymi samymi

szczepionkami mogą się zaszczepić przeciwko grypie kobiety w ciąży.

Dla kogo szczepionki za pół ceny

*50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje ubezpieczonym od 18 roku życia. Mogą się oni szczepić lekiem InfluvacTetra;

*osoby od 18 roku życia, ale z grupy ryzyka za pół ceny mogą nabyć preparat VaxigripTetra.