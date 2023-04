Więzień zakładu karnego w Łodzi przegrał proces z Ministerstwem Sprawiedliwości o 30 tysięcy złotych. Ma zapłacić koszty sądowe

Więzień zakładu karnego w Łodzi przegrał proces z Ministerstwem

Mężczyzna, który skierował pozew o zadośćuczynienie za naruszenie jego dóbr osobistych do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa, do więzienia trafił za oszustwa i kradzieże. Przez pół roku przebywał na oddziale szpitalnym łódzkiej placówki skąd był przewożony na badania do placówek wolnościowych.

Na czas transportu zgodnie z regulaminem zakładano mu kajdanki na ręce i nogi. To jednak więźniowi się nie podobało. W pozwie skarżył się, że było mu w nich niewygodnie, a otoczenie postrzegało go jako bandytę. I dlatego uznał, że za coś takiego należy mu się rekompensata finansowa. Innego zdania był sąd.

- Okoliczności, że powód nie akceptuje określonych ograniczeń wynikających z bycia osobą osadzoną i tego, że osoby osadzone posiadają czy stosuje się do nich ograniczenia i środki jakie nie dotyczą osób, które przebywają na wolności nie stanowi podstawy do uwzględnienia jego roszczenia - uznał sąd wydając wyrok oddalający powództwo.