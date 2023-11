Wiemy, kiedy otwarty zostanie nowy odcinek Trasy Górna. Do autostrady dojedziemy w 10 minut! Tylko żal, że wybudowali jedną jezdnię

Najpierw dwie jezdnie, potem jedna

Wjazd na nową trasę jest możliwy przy ul. Rzgowskiej. Tam, gdzie do tej pory kończył się istniejący odcinek Trasy Górna i trzeba było skręcać na "starą jedynkę" można będzie teraz pojechać prosto. Początkowo przywitają nas dwa pasy ruchu, które jednak po kilkuset metrach zwężą się do jednego pasa, a po kolejnych kilkuset z dwóch jezdni zrobi się jedna - dwukierunkowa. Dalej już do samej autostrady pojedziemy jedną jezdnią, mijając po drodze cztery ronda. Będzie na nich można zjechać na osiedle Nowe Górki, Bronisin, na Wiskitno oraz na ul. Kalinowskiego, czyli drogę wojewódzką nr 714 wiodącą do Tomaszowa Mazowieckiego. Po pokonaniu 7 km dotrzemy do autostrady A1 Gdańsk - granica z Czechami. Jezdnia zrobiona jest porządnie, ronda są w miarę duże, choć dla ciężarówek mogą stanowić pewien problem. Droga ma nośność dostosowaną do ruchu ciężkiego.