Widzew-Warta Poznań 0:1. Druga porażka łodzian na własnym stadionie. Gigantyczna przewaga nic im nie dała

Nie tylko dlatego, że był to szósty mecz w tym sezonie, w którym czterokrotni mistrzowie Polski nie zainkasowali chociażby punktu. Ani nie z tego względu, że doznali drugiej porażki na własnym boisku, choć to zawsze przykre. W końcu Łódź miała być wreszcie miejscem, z którego goście naprawdę rzadko wracają do domów z uśmiechem.

Myśliwiec jest zapewne poirytowany (używając najdelikatniejszego z możliwych określeń), bowiem jego podopieczni mieli chwilami wręcz gigantyczną przewagę. Oddali 26 strzałów, wykonywali aż piętnaście rożnych, mieli znacznie więcej podań. Cóż jednak z tego. Tym razem powody do radości miała niewielka grupa sympatyków Warty, która zasiadła W tę liczbę wpisać należy też skromną grupę z Poznania, która zasiadła obok sektora gości…

Jednak to poznaniacy zadali jeden, ale decydujący cios. W 20 minucie w pole karne gospodarzy wbiegł Kajetan Szmyt. Zagrał płasko wzdłuż linii bramkowej, a Martin Eppel nie miał kłopotów ze skierowaniem piłki do siatki. W tej sytuacji zaspało przynajmniej kilku łodzian. Wypada tylko mieć nadzieję, że takie spotkanie w wykonaniu Widzewa już się długo długo nie powtórzy.