Widzew Łódź - Warta Poznań 0:1. Łodzianie nawet bez jednego punktu. 26 strzałów nie pomogło gospodarzom

Widzew Łódź - Warta Poznań na żywo

strona wymaga odświeżania

WIDZEW ŁÓDŹ 0 WARTA POZNAŃ 1

KONIEC MECZU - Widzew przegrywa w Łodzi z Wartą Poznań 0:1. Niezasłużenie, ale to bez znaczenia. To goście zdobywają komplet punktów. Widzew-Warta 0:1.

90+4 min - Z wolnego centruje Alvarez i niecelnie główkuje Ravas. To nie pomyłka, golkiper Widzewa pobiegł w pole karne gości.

90+4 min - Faul na Nunesie. Ostatnia szansa Widzewa.

90+3 min - Faul Dawida na Szmycie.

90+2 min - Żółta kartka dla Grobelnego.

90+2 min - Fatalne dośrodkowanie Nunesa.

90 min - Mecz potrwa co najmniej trzy minuty dłużej.

89 min - Róg dla Widzewa.

88 min - Sanchez nie opanował piłki.

86 min - Zablokowane uderzenie Bartkowskiego.

85 min - Sędzia uznał, że faulowany był Szymonowicz.

83 min - Zmiana w Widzewie. Kuna zastępuje Dawid.

83 min - Niedokładne podanie Silvy do Sancheza.

82 min - Groźna centra Milosa.

80 min - Sędzia jest wyjątkowo wyrozumiały dla nieustannie opoźniającego grę Grobelnego.

79 min - Niedobre zagrania Nunesa do Milosa.

77 min - Strzał Ciganiksa z pola karnego.

75 min - Interwencja Grobelnego.

75 min - Mecz na trybunach ogląda 17794 kibiców.

73 min - Indywidualna akcja Nunesa, ale jego uderzenie jest niecelne.

71 min - Potrójna zmiana w Warcie. Wchodzą Paszkowski, Kopczyński i Kiełb, schodzą Borowski, Maenpaa oraz Eppel.

70 min - Centra Nunesa wzdłuż linii bramkowej, ale Tkacz nie zdołał przeciąć lotu piłki.

67 min - Żółta kartka dla Borowskiego.

65 min - Kontra Warty, ale Szmyt uderza niecelnie.

64 min - Groźna główka Tkacza.

64 min - Strzela Rondić, ale Grobelny zdołał instynktownie odbić piłkę.

62 min - Podwójna zmiana w Widzewie. Schodzą Terpiłowski i Klimek, wchodzą Nunes i Tkacz.

61 min - Sanchez nie zdołał precyzyjnie uderzyć piłki głową.

59 min - Ładne uderzenie głową Rondicia.

57 min - Zmiana w Warcie. Prikryl zastępuje Savicia.

56 min - Milos wychodzi z piłką poza linię końcową.

55 min - Niecelne uderzenie Silvy.

53 min - Nawałnica Widzewa. Strzały Kuna i Alvareza.

52 min - Groźny strzał Terpiłowskiego, ale golkiper gości wybija piłkę na róg.

51 min - Strzał Ciganiksa, ale w efekcie tylko róg.

51 min - Tym razem próbuje Sanchez.

50 min - Podanie Klimka do Ciganiksa w polu karnym, ale jeden z rywali interweniuje.

48 min - Widzew wciąż atakuje. Dośrodkowuje Terpiłowski, potem piłkę przejmuje Klimek, później strzela Ciganiks. Ale Grobelny broni.

47 min - Uderzenie Klimka nad poprzeczką.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Zaczynamy drugą połowę meczu. Zapraszamy na relację.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy Widzew przegrywa z Wartą 0:1. Zapraszamy na relację po zmianie stron.

45+2 min - Po centrze Milosa groźnie główkował Sanchez. Ale piłka minimalnie mija bramkę gości.

45+1 min - Dziewiąty rożny dla widzewiaków.

45 min - Pierwsza połowa meczu potrwa co najmniej trzy minuty dłużej.

45 min - Ależ okazja łodzian. Akcję rozpoczął przechwytem Żyro, później Kun podał do Terpiłowskiego, ten odegrał do Kuna, ale kapitan łodzian strzelił tuż obok słupka.

44 min - Złe zachowanie Kuna w polu karnym.

39 min - Mocne uderzenie Ciganiksa w polu karnym.

39 min - Łodzianie mają wyraźną przewagę. Ale na razie niewiele z niej wynika.

34 min - Rondić wygrał pojedynek z rywalem i uderza z około 18 metrów. Ale Grobelny nie daje się zaskoczyć.

33 min - Sanchez ładnie podaje w polu karnym do Rondicia, ten strzela, ale nie trafia w bramkę.

31 min - Znów rożny dla Widzewa.

30 min - Zmiana w Warcie. Borowski zastępuje Luisa.

29 min - Rondić ładnie przyjął piłkę w polu karnym. Ale po chwili było już gorzej.

27 min - Sanchez ładnie walczy o piłkę z Bartkowskim.

24 min - Grobelny łapie piłkę po podaniu Klimka.

23 min - Akcją prawą stroną Kuna, który centruje w pole karne, ale Grobelny uprzedza Sancheza.

22 min - Widzew mógł wyrównać. Ale precyzji zabrakło kilku łodzianom (m.in. Sanchezowi, Terpiłowskiemu i Milosowi).

20 min - GGGOOOLLL!!! Dla Warty!!! Szmyd wpada w pole karne, wyprzedza Żyrę i płasko zagrywa wzdłuż linii bramkowej. Zagapił się Silva, nie zdążył Alvarez i w efekcie Eppel z bliska trafia do siatki. Widzew-Warta 0:1.

16 min - Przebojowa akcja Sancheza, który wpada w pole karne, ale nie zdołał opanować piłki.

16 min - Gospodarze powinni wykorzystać nerwowość bramkarza poznaniaków.

15 min - Faul Sancheza na Saviciu.

14 min - Po dośrodkowaniu Milosa Grobelny się zawahał, a Rondić główkował niecelnie

12 min - Niedokładne podanie Rondicia.

7 min - Zbyt słaby strzał Klimka

7 min - Drugi z rzędu róg łodzian po błędzie Grobelnego.

6 min - Ładna akcja Sancheza, który próbował podawać do Rondicia.

4 min - Grobelny łapie piłkę po próbie strzału Silvy.

4 min - Uraz Luiza.

2 min - Akcją lewą stroną Klimka.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Widzewa z Wartą. Zapraszamy na relację.