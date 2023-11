Widzew-Warta. Czy łodzianie będą się cieszyć po raz piąty w tym sezonie?

Zawsze chcemy grać ofensywnie i zdobywać jak najwięcej bramek. Staramy się przekładać na mecz to, co trenujemy. Z każdym tygodniem wychodzi nam to coraz lepiej, poprawiamy się w kolejnych aspektach. Mamy dobrą drużynę, w której panuje fajna atmosfera. Jesteśmy Widzewem i chcemy wygrywać z każdym, nieważne, czy to mistrz, czy inny zespół. Działamy na siebie pozytywnie, cieszymy się grą. Osobiście chcę grać i pomagać drużynie, dawać z siebie maksimum. Jestem szczęśliwy, że mogę prezentować się w takiej atmosferze, przed taką publicznością. Najlepsze uczucie to możliwość celebrowania zwycięstw z tymi wspaniałymi kibicami. Staram się mówić po polski. Dzięki temu możemy bez problemu komunikować się z cała drużyną - stwierdził Rondić