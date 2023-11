Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec: Jestem zachwycony podejściem moich zawodników na treningach ZOBACZ WIDEO

Nie jest żadną tajemnicą, jaką mamy sytuację kadrową. Ale nie chcę się specjalnie skupiać na nazwiskach nieobecnych zawodników. Wiadomo, że oni nie zagrają. Natomiast ja wolę się skupić na tych piłkarzach, którzy wystąpią w sobotę. Ujmę to może tak, że jeśli zaprezentują się tak, jak na ostatnich treningach, to powinienem być spokojny. Naprawdę jestem zachwycony ich podejściem. W tym także w dzisiejszej grze wewnętrznej, którą odbyliśmy. Dlatego myślę, że mogę mieć uzasadnioną nadzieję, że na to, iż jakość naszej gry w sobotę nie ucierpi - stwierdził trener łodzian

Czy martwią mnie kontuzje w zespole? Każdy uraz jest inny i z czego innego wynikał. Czasem po prostu się nie udaje i przekracza się tą symboliczną ,,czerwoną linię". Tak było chociażby w wypadku Ibizy, którego szybko ściągnęliśmy z boiska w Częstochowie, ale okazało się, iż i tak nie będziemy mogli skorzystać z tego usług. Po prostu bywa. W tym wszystkim nie pomaga też często stan boisk. Po opadach deszczu murawa staje się bardzo grząska i czasem wystarczy chwila, żeby coś się stało. Wierzę, że podołamy zadaniu. Mnie cieszy na przykład to, że mimo, że mieliśmy intensywny trening, to kilku zawodników poprosiło mnie jeszcze o dodatkowe zajęcia. To naprawdę budujące. Fran Alvarez jest nam potrzebny. Ja się zawsze zastanawiam, jakie piłkarz ma cechy i gdzie najlepiej funkcjonuje. Wiadomo, że on akurat jest najbardziej przydatny z przodu, wiadomo, jak potrafi podać do kolegi - dodał szkoleniowiec