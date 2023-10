Widzew-Stal. Łodzianie nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Gospodarzy interesuje czwarte zwycięstwo w tym sezonie

Na stadionie zasiądzie kilkanaście tysięcy fanów (w tym również dosyć liczna grupa sympatyków gości). Trzymamy więc kciuki, żeby gospodarze bezwzględnie wykorzystali to, że drużyna z Podkarpacia nie zdołał jeszcze zwyciężyć w rundzie jesiennej na wyjeździe (cztery porażki i jeden remis).

W sobotę o godzinie 15 piłkarze Widzewa rozpoczną mecz ze Stalą Mielec. To spotkanie zostanie rozegrane na stadionie przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Przed tym starciem z dziennikarzami spotkał się…

Nie wszyscy mogą zagrać

Poprawić i tak korzystny bilans

W sezonie 2023/2024 Widzew pokonał Stal w Mielcu 3:0 (0:0) po trafieniach Jordiego Sancheza (53), Dominika Kuna (82) i Jakuba Sypka (87). Nie należy jednak zapominać, że w rewanżu uległ Stali w Łodzi 0:2 (0:1) po bramkach Bartłomieja Ciepieli (10) i Mateusza Maka (52). Oczywiście nie zmienia to faktu, że generalnie łodzianie mają korzystniejszy bilans spotkań od mielczan. W sumie oba zespoły zmierzyły się z sobą 38-krotnie. Widzew triumfował szesnastokrotnie, Stal sześciokrotnie, natomiast szesnaście razy rezultat był nierozstrzygnięty. Bilans bramkowy to 51:38 dla widzewiaków. Jeśli zaś chodzi o starcia, które odbyły się w najwyższej klasie rozgrywkowej to łodzianie zwyciężyli czternastokrotnie, sześć razy wygrywała Stal, sześć razy padł remis (gole 48:38 dla czterokrotnych mistrzów Polski).