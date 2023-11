Widzewiacy Patryk Stępiński, Jordi Sanchez i Fabio Nunes zadowoleni po zwycięstwie z Ruchem Chorzów

Patryk Stępiński (obrońca Widzewa): - Trochę na to czekałem. W mojej przygodzie po powrocie do Widzewa to był najdłuższy czas, gdy nie występowałem w lidze. Na pewno to był trudny okres, więc musiałem sobie to przetrawić. Zdawałem sobie sprawę z tego, że w końcu ta okazja do występu będzie i dziś trzeba było tę szansę jak najlepiej wykorzystać. Dlatego tym bardziej cieszę się, że to spotkanie udało się wygrać. Ta radość po wygranych meczach, gdy się nie występuje od pierwszej minuty, to jest taka stłamszona w środku. Mam nadzieję, że w tej końcówce rundy będziemy dalej punktować i w spokoju się przygotowywać do wiosny. I w meczu z Wartą, i w tym dzisiejszym było widać, nad czym musimy pracować, bo do sytuacji w polu karnym dochodzimy, ale czasami brakuje ostatniego dogrania. Jeżeli chodzi o kreowanie tych sytuacji, to idzie nam to dobrze, ale trzeba poprawić finalizację