Widzewa. Prawie siedemnaście tysięcy kibiców dopingowało wspaniale. Fani ustanowili rekord zwalnianych miejsc ZOBACZ ZDJĘCIA

Oficjalna liczba kibiców, którzy zasiedli na trybunach przy al. Piłsudskiego to 16834 widzów.

Tak się akurat złożyło, iż to nie pozwoliło Widzewowi stanąć na frekwencyjnym podium w miniony weekend w Polsce. Więcej fanów oglądało bowiem mecze Lecha Poznań (25755 kibiców na meczu z Puszczą Niepołomice), Legii Warszawa (25368 kibiców na meczu z Rakowem Częstochowa) oraz Śląska Wrocław (20755 kibiców na meczu z Górnikiem Zabrze). Rzecz jasna, nie zmienia to faktu, że frekwencja w Łodzi jest imponująca (średnia widownia to bowiem 17081 widzów)

Jak informują działacze czterokrotnych mistrzów Polski, przy okazji sobotniego spotkania ze Stalą kibice Widzewa ustanowili rekord zwolnionych miejsc. Teraz wynosi on 4934. Właśnie to sprawiło, że wielu widzewiaków mogło obejrzeć zwycięstwo swoich ulubieńców.

Dla 2126 z nich była to zresztą pierwsza wizyta na nowym obiekcie. Nie zabrakło młodzieży, aż 3603 fanów stanowili ci do osiemnastego roku życia. W tym gronie znalazły się reprezentacje widzewskich fan clubów i klubów partnerskich (między innymi z Gałkówka, Radomska, Siemkowic, Wolborza oraz Zduńskiej Woli). Publiczność tworzyły również bardzo liczne panie, które odwiedziły stadion łącznie w liczbie 2222 osób. 30 sympatyków obchodziło w sobotę urodziny, a najmłodsi i najstarsi kibice urodzili się odpowiednio w 2022 i 1938 roku. Na meczu pojawiło się także 490 widzewiaków ze statusem członkostwa w Klubie 1910