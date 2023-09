Widzew. Zwycięstwo Cracovii najbliższego rywala łódzkich piłkarzy. Kamil Glik zagrał w sparingu ,,Pasów", ale nie wystąpi w Łodzi

Bramki dla podopiecznych trenera Jacka Zielińskiego strzelili Kamil Ogorzały (6 i 59) oraz Paweł Jaroszyński (85).

Nie ulega wątpliwości, że wydarzeniem starcia Cracovii z Zagłębiem był debiut w drużynie Zielińskiego doświadczonego środkowego obrońcy Kamil Glika, o którego pozyskaniu myślał również Widzew. 103-krotny reprezentant ,,biało-czerwonych" walczył na murawie przez niespełna godzinę. Ale wszystko wskazuje na to, że Glika nie zobaczymy w meczu z Widzewem.

Kamil na pewno zaprezentował się solidnie, widać, że będzie liderem defensywy. Brakuje mu jeszcze trochę, nie ma się co łudzić, jeszcze mamy czas. Będzie mógł zagrać dopiero w meczu z Pogonią Szczecin. Mamy czas, by go jeszcze trochę „doszlifować”. Liczę na to, że będzie mentorem dla wielu chłopaków. Czasem wystarczy jego krótka podpowiedź zamiast 30 metrów biegu i spełnia to samo. Liczę na niego. Takich chłopaków w polskiej piłce trzeba szanować, doceniać i wyciągać z nich to, co możliwe - stwierdził po spotkaniu Zieliński, cytowany przez portal krakownaszemiasto.pl