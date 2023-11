Widzew. We wtorek Andrejs Ciganiks może zagrać z reprezentacją Polski, Henrich Ravas zagra w mistrzostwach Europy

Grający najczęściej na lewej stronie defensywy (choć może również grać w drugiej linii) Cigaņiks pokazał się w spotkaniu reprezentacji Łotwy z Chorwacją. W tym starciu dziewiątej kolejki grupy E Łotysze okazali się słabsi, przegrywając 0:2 (0:2). A to oznacza, że zajęli ostatnią pozycję w tabeli.

Nie zmienia to jednak faktu, że akurat Ciganiks może być zadowolony. Rozgrywa bowiem spotkania w pełnym wymiarze czasowym i jest podstawowym zawodnikiem kadry. Nie inaczej było również tym razem. Piłkarz łódzkiego klubu rozegrał całe spotkanie. Warto przy tym podkreślić, iż Ciganiks ma już na koncie 48. występów w reprezentacji. A to naprawdę sporo. A już we wtorek wieczorem zobaczymy go zapewne w towarzyskim starciu z Łotwą, które odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kto wie, może uda mu się nawet trafić do siatki...