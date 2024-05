Widzew powalczy z Radomiakiem. Na stadionie w Radomiu nie wolno brać jeńców

Trwają spekulacje, dotyczące potencjalnych transferów do Widzewa. Na platformie „X” użytkownik FootballScout zasugerował, że czterokrotni mistrzowie Polski doszli już do porozumienia z pomocnikiem Jakubem Łukowskim, grającym teraz w Koronie Kielce. Łodzianie chcieli go pozyskać już kilka lat temu. Łukowski ma ważny kontrakt do końca czerwca, niedawno doszedł do siebie po poważnej kontuzji (zerwane więzadła krzyżowego). Zawodnik zgłosił niedyspozycję zdrowotną i jutro nie zagra w barwach kielczan w Poznaniu. Może to tylko unik, ale zalecamy włodarzom Widzewa dokładne przebadanie Łukowskiego, jeśli faktycznie coś jest na rzeczy