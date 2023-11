Widzew po meczu z Ruchem, a przed meczem z Lechem. Łodzianie myślą o górnej połowie tabeli ekstraklasy

Ten obraz jest jednak nieco zaburzony, gdyż dość niespodziewanie Widzew znalazł się wśród drużyn w obecnych rozgrywkach zawsze strzelających bramki na boiskach rywali. A jest to grono malutkie, ale wyjątkowo prestiżowe. Prócz drużyny z al. Piłsudskiego, są to aktualny lider Śląsk i broniący tytułu mistrzowskiego Raków

Mimo plagi kontuzji, podopieczni trenera Daniela Myśliwca będą nieco wzmocnieni kadrowo w porównaniu do spotkania z Ruchem, choćby powrotami Henricha Ravasa (bramkarza, który awansował z reprezentacją Słowacji do finałów mistrzostw Europy) i pauzujących za kartki innych obcokrajowców: Andrejsa Cyganiksa i Mato Milosa (a być może także Juana Ibizy). Może więc przed „poznańską formalnością”, czyli jednym z czterech meczów w tej kolejce byłych mistrzów kraju, też należy postawić znak zapytania.

Zaczną przygotowania we wtorek

Bezpośrednie przygotowania do niedzielnego meczu w stolicy Wielkopolski widzewiacy rozpoczną we wtorek o godzinie 14 zajęciami na boisku w ośrodku przy ul. Małachowskiego. Ten trening będzie otwarty zarówno dla dziennikarzy, jak i kibiców. Jak poinformowano na klubowym portalu czterokrotnych mistrzów Polski, w kolejnych dniach drużyna również będzie ćwiczyć na Łodziance (w środę dojdzie jeszcze do tego wizyta w siłowni). Do Poznania łodzianie wyjadą już w sobotę.