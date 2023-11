Widzew. Po awansie w Pucharze Polski Widzew stoi przed trudnym wyzwaniem. W sobotę mecz z Zagłębiem w Lubinie

Aktualnie Widzew zajmuje czternaste miejsce w tabeli, podczas gdy Zagłębie jest siódme. Obie drużyny dzieli pięć punktów, chociaż nie należy zapominać, że łodzianie mają rozegrany o jeden mecz mniej.

Zanosi się na to, że widzewiaków czeka na Dolnym Śląsku niezwykle trudne zadanie. Mamy świadomość, że lubinianie doznali ostatnio czterech kolejnych porażek (trzech ligowych i jednej w Pucharze Polski). Ale właśnie dlatego gospodarze będą zapewne wyjątkowo zdeterminowani, żeby przerwać tę fatalną passę

W ostatnim starciu Zagłębie uległo w Częstochowie Rakowowi aż 0:5 (0:2).

Zagłębie: Dioudis - Kłudka, Nalepa, Ławniczak, Kirkeskov - Poletanović (59, Makowski), Dąbrowski, Chodyna (46, Pieńko), Bułeca (59, Mróz), Wdowiak (85, Woźniak) - Kurminowski (76, Munoz).

Przede wszystkim musimy przeprosić naszych kibiców za to, co dzisiaj pokazaliśmy. Tak nie można grać. Na analizy i wnioski przyjdzie czas - stwierdził po tym meczu szkoleniowiec Zagłębia Waldemar Fornalik. A to oznacza, że ten były selekcjoner reprezentacji Polski zamierza wstrząsnąć swoją drużyną