Widzew. Piłkarz klubu z al. Piłsudskiego Andrejs Ciganiks może zagrać 21 listopada przeciwko Polsce

Selekcjoner reprezentacji Łotwy Dainis Kazakevics ogłosił bowiem listę powołanych zawodników na mecz towarzyski z Polską (21 listopada, wtorek, 20.45, Warszawa) oraz spotkanie eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy z Chorwacją (18 listopada, sobota, 18, Ryga). I postawił także na Cigaņiksa.

Bramkarz występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Henrich Ravas nie zagrał w spotkaniu Pucharu Polski z drugoligową Wisłą w Puławach. Między słupkami bramki łodzian godnie zastąpił go Jakub…

Warto przy tym podkreślić, że Ciganiks to etatowy reprezentant swojego kraju. Dotąd zgromadził na swoim koncie 47 meczów w narodowych barwach. Łotysze nie mają już jednak szans na awans do finałów ME.

26-letni Ciganiks zasilił drużynę Widzewa na początku tego roku. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca przyszłego roku i zawiera klauzulę jego przedłużenia o następne dwanaście miesięcy