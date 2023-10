Widzew. Łodzianie zagrają z Wartą również bez Juana Ibizy. Awans poznaniaków w Pucharze Polski

Działacze łódzkiego klubu poinformowali w opublikowanym oficjalnym raporcie medycznym że hiszpański środkowy obrońca Juan Ibiza, który jeszcze w pierwszej połowie spotkania musiał opuścić boisko w trakcie meczu z Rakowem w Częstochowie, przeszedł już badania lekarskie. Okazało się, że wykazały one uraz mięśnia uda. Defensor z Półwyspu Pirenejskiego ma odpoczywać przez tydzień, następnie zaś, jeżeli nie będzie odczuwał żadnych dolegliwości, ma wznowić pracę na niepełnych obrotach. Przewidywany powrót do zajęć z pełnym obciążeniem na nastąpić w ciągu od dwóch do czterech tygodni.

Niestety, nie brzmi to zbyt optymistycznie. Trzeba się raczej pogodzić z tym, że Ibizy nie zobaczymy w akcji raczej długo. Wielka szkoda, bowiem w swoich dotychczasowych występach spisywał się bardzo dobrze. To tym efektywnego, nie zaś efektownego zawodnika.

Z kolei pomocnik Dawid Tkacz po raz ostatni pracował indywidualnie. Po zajęciach sztab medyczny podjął decyzję, że we wtorek ten młodzieżowiec rozpocznie już treningi z pełnym obciążeniem. Sebastian Kerk przeszedł już zabieg i teraz musi odpoczywać przez trzy miesiące. Wznowi więc treningi dopiero w trakcie zimowego okresu przygotowawczego. Podobnie zresztą, jak Serafin Szota. Teoretycznie nieco lepiej wygląda sytuacja z Bartłomiejem Pawłowskim (jest w trakcie rehabilitacji), ale na razie Myśliwiec o nim również może zapomnieć