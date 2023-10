Raków-Widzew 1:1. Mistrz Polski nie złamał oporu łodzian. To naprawdę cenny punkt drużyny z al. Piłsudskiego

Czterokrotni mistrzowie kraju jeszcze nie wygrali na wyjeździe w tych rozgrywkach. Z kolei częstochowianie nie doznali jeszcze porażki u siebie.

To łodzianie wyszli na prowadzenie. W 2 min Fran Tudor sfaulował Imada Rondicia (wysoki napastnik gości sprytnie wymusił to przewinienie). Z wolnego Juljan Shehu podał na prawą stronę do Mato Milosa, a ten precyzyjnie dośrodkował. W polu karnym najsprytniej zachował się Mateusz Żyro, kapitalnym uderzeniem głową pokonując golkipera. W piątkowym „Expressie Ilustrowanym” szczerze życzyliśmy temu walecznemu obrońcy gola w związku z tym, że w sobotę świętował swoje 25. urodziny. Polecamy się więc na przyszłość. Oby trafiał do siatki częściej. Poprzednio uczynił to w oficjalnym starciu w maju 2022 roku, jeszcze w barwach Stali Mielec.

Mistrzowie kraju doprowadzili do wyrównania w 66 min. Po zamieszaniu w polu karnym gości uderzył Jean Carlos. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Zasłonięty Henrich Ravas nie mógł obronić tego uderzenia.