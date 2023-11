Widzew. Łodzianie są już 1/8 finału Pucharu Polski. Losowanie punktualnie w samo południe

Znamy jednak bardzo wielu kibiców czterokrotnych mistrzów kraju, którzy obawiali się tego spotkania. Dobrze pamiętali, że w przeszłości Widzew kilkakrotnie mocno rozczarował w PP (najdelikatniej rzecz ujmując).

Tym razem jednak tak się nie stało. Jasne, po tym, jak w 54 minucie lekkomyślnie zachował się Andrejs Ciganiks, który musiał opuścić boisko po dwóch żółtych, a w konsekwencji czerwonej kartce, zrobiło się nieco nerwowo. Tyle że podopieczni trenera Daniela Myśliwca prowadzili już wówczas 4:o po trafieniach zawodników z Półwyspu Pirenejskiego - Hiszpana Jordiego Sancheza i Portugalczyka Fabio Nunesa, którzy zdobyli po dwa gole. Wygrana gości jest więc jak najbardziej zasłużona.

Myśliwiec potraktował wyjazdy do Puław i wcześniej do Elbląga (4:0 z Concordią) trochę jako „test dublerów”. I swój cel osiągnął, wyniki jak najbardziej bronią szkoleniowca. W obu pucharowych spotkaniach wystąpiło po szesnastu widzewiaków. Ogółem zagrało w nich dziewiętnasty piłkarzy. Zabrakło m.in.: Henricha Ravasa, Serafina Szoty, Mato Milosa oraz Bartłomieja Pawłowskiego. Zwłaszcza bramkarz Jakub Szymański potwierdził, że ma prawo oczekiwać na debiut w ekstraklasie w meczu z Ruchem w Łodzi (Ravas znów został powołany do reprezentacji Słowacji, podobnie zresztą, jak Ciganiks do kadry Łotwy)