Widzew. Ilu kibiców drużyny z al. Piłsudskiego obejrzy sobotnie spotkanie z Wartą Poznań? Trwa proces zwalniania miejsc

Po remisie z Rakowem w Częstochowie (było 1:1) sztab szkoleniowy czterokrotnych mistrzów Polski zaplanował zajęcia na wtorek. Zaczną się one o godzinie 13 na jednym z boisk w ośrodku przy ul. Małachowskiego i będą otwarte dla dziennikarzy oraz kibiców. Później łodzian czeka jeszcze sporo pracy w siłowni. W środę widzewiacy znów będą trenować na Łodziance, natomiast w czwartek na stadionie przy al. Piłsudskiego, a w piątek ponownie na Łodziance. Z kolei dopiero we wtorek dowiemy się, jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole.

Trwa proces zwalniania miejsc

Obecnie trwa pierwszy etap dystrybucji biletów. Do 2 listopada (czwartek, godzina 23.59) można w zamian otrzymać kod i następnie przekazać go znajomym, którzy chcieliby zawitać na obiekt i obejrzeć starcie z Wartą. Miejsca, na które kody nie zostaną wykorzystane, trafią do otwartej sprzedaży, która rozpocznie się w samo południe 3 listopada (piątek).