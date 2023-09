Widzew. Bartłomiej Pawłowski: Trenowałem w tym tygodniu karne, więc wykonanie ,,jedenastki" nie było problemem

Henrich Ravas (bramkarz Widzewa): - Byłem często pod presją, rywale mieli sporo okazji do strzelenia gola, ale i my je mieliśmy. Szkoda, że zdobyliśmy tylko jeden punkt, lecz na wyjeździe lepiej zdobyć jeden niż zero. Trudno się gra w momencie, gdy traci się bramkę w drugiej minucie, jednak drużyna dobrze zareagowała. Walczyliśmy do końca i mogliśmy wygrać. W każdym spotkaniu chcemy zdobyć trzy punkty. Czy ten remis był zasłużony? Trudno powiedzieć, na pewno mecz mógł podobać się kibicom, zwłaszcza że był otwarty do samego końca. My jednak jesteśmy Widzew i chcemy zawsze wygrywać. Bardzo cieszę się z tego, że zostałem ojcem. Zrobię wszystko, żeby pomóc mojej kobiecie. Na pewno będę miał w najbliższym czasie mniej snu, do czego będę musiał się zaadaptować. Przed nami kolejne dwa spotkania na wyjeździe, więc trochę będzie można pospać