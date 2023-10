Widać już nowe tory tramwajowej na Zachodniej przy Legionów. Kiedy zakończą się tu utrudnienia?

Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Zachodniej przy ul. Legionów mocno daje się we znaki kierowcom i pasażerom MPK. Na Zachodniej przejazd został zawężony do jednego pasa ruchu, tramwaje z kolei przejeżdżają jednym torem, co powoduje korki na torach i częste zatrzymania ruchu z powodu awarii zwrotnic i wykolejeń. Kiedy sytuacja się zmieni?

Krzyżaki już są

Na 1 listopada ma być dojazd

Nowe tramwajowe elementy widać również na ul. Legionów. Po wykonaniu prac ziemnych i przebudowie instalacji wykonawca przystąpił do przygotowania nowej konstrukcji drogi. Wylane zostały betonowe ławy pod torowisko, a w rejonie ul. Pogonowskiego ułożone zostały już płyty podtorowe. Pod koniec miesiąca wykonawca planuje przejść z budową torowiska na dalszy odcinek do ul. Żeligowskiego. Umożliwi to udostępnienie przejazdu ul. Legionów do ul. św. Jerzego, a to z kolei ułatwi dojazd na Wszystkich Świętych do Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

Ulica Legionów oraz ul. Cmentarna zyskają nowe, ciche torowisko, a jezdnia wykonana zostanie z kamiennej kostki. Poszerzone zostaną chodniki. Ulicę o uspokojonym ruchu wzbogacą drzewa, krzewy i inne rośliny wyposażone w automatyczny system nawadniania. Poza tym pojawią się nowe ławki i oświetlenie, a u zbiegu ul. Legionów z ul. Cmentarną powstanie zielony skwer z fontanną.