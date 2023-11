Wiadomo już, czego się bał Tomasz Karolak. To zaskakujące ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Wielu tzw. znanych czuje nieodpartą potrzebę ujawniania wielu rodzinnych tajemnic, także tych, dotyczących spraw delikatnych, także ich alkowy. Oczywiście często pikantne opowieści mają odświeżyć ich bohatera, co nieco wypromować go, by sponsor czy też reklamodawca był pewien, że gawiedź przypomniała sobie o jego działalności.

Teraz do tego grona dołączył Tomasz Karolak, a trzeba przyznać, że aktor ma o czym opowiadać, bo w przeszłości łączyły go bardzo bliskie związki z koleżankami po fachu: Iloną Ostrowską (zdradziła go, co zakończyło ich związek), Magdaleną Boczarską (w tym przypadku, to on nie dochował wierności), czy z młodszą o siedemnaście lat Magdaleną Lamparską, dla której zostawił Boczarską, a potem był z Magdą Dziun.