Z życia artystów. Tomasz Karolak che być na siłę... oryginalny

Aktor, doskonale znany z serialu „Rodzinka.pl”, został niedawno wyproszony z jednego ze sklepów IKEA za niestosowanie się do obowiązku zakrywania nosa i ust. O okolicznościach tego zdarzenia wyraźnie wzburzony opowiedział w swojej relacji na Instagramie.

Właśnie zostałem wyproszony ze sklepu IKEA dlatego, że nie zasłaniałem maseczką ust i nosa. Mimo że mam z badania krwi, że wszystko jest w porządku, bo egzystuję na planach filmowych. Chcieli wezwać policję, a to ja powinienem to zrobić, ponieważ bezpodstawnie usunięto mnie ze sklepu. A zakrywanie maseczką ust i nosa jest, jak wiadomo, sprzeczne z konstytucją i jest tylko zaleceniem. Poza tym jestem człowiekiem, który dba o własne zdrowie i chyba prędzej bym się od ochroniarza zaraził. (…) Cały idiotyzm tej sytuacji polega na tym, że bezczelny ochroniarz przyczepia się do mnie i wyprasza mnie z kierowniczką ze sklepu, a wszyscy w restauracji IKEA kupują i jedzą bez maseczek