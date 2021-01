Węzeł Teofilów bez łącznika na ul. Szczecińskiej? Czy będą zjazdy z trasy S-14? Dlaczego nie będzie na nim łącznika? 27.01.2021

Na konferencji prasowej Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta, oraz Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ, podkreślali, że z jednej strony cieszy, iż Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała środki i podpisała umowę na wybudowanie tego węzła zgodnie z wcześniejszymi planami. Ale nadal nie został rozwiązany problem połączenia go z ul. Szczecińską. Bo wprawdzie z S14 będzie biegł łącznik w kierunku drogi krajowej nr 71 i Aleksandrowa, ale braknie drugiego, po wschodniej stronie „ekspresówki”, w kierunku Łodzi.

– Deklarujemy, że miasto jest gotowe wyremontować ul. Szczecińską, by mogła ona stanowić dojazd do S14, co było wcześniej jednym z warunków wybudowania łącznika – mówi wiceprezydent Pustelnik.