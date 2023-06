Wakacje w kamperze - ile to kosztuje? Sprawdźcie, jakie są ceny wynajęcia kampera na wakacje

Podróżowanie kamperem to od kilku lat jedna z najpopularniejszych form zwiedzania, szczególnie jeśli wybieramy się za granicę. To alternatywa dla hotelowego all inclusive lub staromodnego ciągnięcia za samochodem przyczepy kempingowej. Sprawdziliśmy ile trzeba wydać pieniędzy, żeby wynająć nowoczesny domek na kółkach.

Kamper to duży samochód, w którym część mieszkalna jest zintegrowana z samochodem. W przeciwieństwie do przyczepy kempingowej nie można odpiąć części mieszkalnej, by zostawić ją w jednym miejscu. Mimo to kampery wyparły staromodne przyczepy, głównie za sprawą celebrytów, którzy z wypraw kamperem zrobili prawdziwą ideologię. Kampery okazały się idealne w czasie pandemii. To możliwość podróżowania i izolowania się przyniosła im ogromną popularność.

Jakie są zalety podróżowania kamperem?

Kamper łączy w sobie mobilność samochodu i komfort własnego mieszkania. Dzięki połączeniu tych dwóch funkcji jesteśmy niezależni. W każdej chwili możemy zmienić trasę podróży lub zostać dłużej w miejscu, które nam się szczególnie podoba. Nowoczesne kampery to połączenie sypialni, łazienki z toaletą i kuchni. Dzięki temu nawet w głuchej dziczy przygotujemy ciepły posiłek, skorzystamy z sanitariatu. Możemy też spać pod gołym niebem, czy jeść śniadanie wraz ze wschodem słońca na świeżym powietrzu.

Nowoczesny kamper posiada zalety komfortowego domku kempingowego przewyższając nocleg w namiocie, czy nawet w starej przyczepie kempingowej.

Jakie są wady podróżowania kamperem?

Podstawową przeszkodą w tej formie turystyki jest cena kampera. Kupno nowego samochodu to często wydatek kilku milionów złotych. Dla wielu osób zaporowe mogą być także ceny wynajmu takiego auta. Szczególnie jeśli jedziemy rodziną i płacimy z jednej kieszeni. W przypadku grupy przyjaciół koszt może być bardziej atrakcyjny, gdy podzieli się go na wszystkich uczestników wyprawy. Wiele osób może się czuć bardzo niekomfortowo w niewielkiej przestrzeni. Nawet najnowocześniejszy kamper to jednak samochód z ograniczonym metrażem. Każdy schowek, szafka, sprzęt zabiera przestrzeń użytkownikowi. Nie każdy dobrze to zniesie. Szczególnie jeśli w trakcie podróży nie dopisze pogoda i zmusi wszystkich do spędzania czasu w środku.

Nie wszędzie można parkować w dzikiej przestrzeni. Warto dobrze poznać przepisy kraju, do którego się wybieramy, bo różnie to jest traktowane. W większości musimy korzystać z przypisanych kamperom parkingach i miejscach postojowych. Zwykle nie wjedziemy nimi do zabytkowych centrów.

Oto ile kosztuje wypożyczenie kampera w Łodzi:

Nobokamper.pl

RT Kronos 284M lub RT Kronos 265TL sezon średni 450 zł doba (minimum trzy dni), sezon wysoki 650 zł (minimum siedem dni)

Kaucja zwrotna 5 tysięcy zł. Kamperydlaciebie.pl Kamper Benimar Sport 363 (K-01) sezon średni 570 zł doba, sezon wysoki 690 zł doba

Kamper Dethleffs Trend 7057 EB (K-02) sezon średni 770 zł doba, wysoki 890 zł doba

Kamper Dethleffs Globebus I 7 (K-03) sezon średni 770 zł doba, wysoki 890 zł doba

kaucja 5 tysięcy zł dodatkowe opłaty: komplet pościeli dla 1 osoby – 50 zł na cały okres najmu

opłata serwisowa letnia 300 zł

opłata serwisowa zimowa 450 zł

pies lub inne zwierzę: 400 zł pierwszy tydzień – 200 zł każdy kolejny tydzień

Hollidaycamper.pl minimalny czas wynajmu 7 dni

Kamper 10 typu Alkowa Fiat Knaus Sky Traveller 600 DKG sezon wysoki 550 zł doba

Kamper 3 typu Półintegra Citroen Dethleffs Trend T7057 DBM sezon wysoki 650 zł doba

Kamper 14 typu Półintegra Citroen Jumper Buerstner Ixeo Time IT 710 G “Edition 30” sezon wysoki 670 zł doba

Jednorazowa opłata serwisowa - 350 zł

Dodatkowe akcesoria (opłata tygodniowa)

Grill gazowy z wężem – mały (szer. 30 cm) 100 zł /duży (szer. 70 cm) - 150 zł / duży z pokrywą z temp. (szer. 70 cm) 200 zł

Ekspres do kawy – 50 zł (kpl kapsułek gratis)

Dodatkowa butla gazowa 11 kg – 100 zł

Pościel komplet – 300 zł

Fotelik dla dziecka – 100 zł

Agregat – 35 zł/dzień

Krzesełko do karmienia - 30 zł

Przetwornica – 220 V – 70 zł

Mata przed kampera – 70 zł Campercentrum.pl Grupa Comfort - sezon średni 450 zł doba, sezon wysoki 680 zł

Grupa Premium R - sezon średni 460 zł, sezon wysoki 690 zł

Grupa Premium D - sezon średni 430 zł sezon wysoki 690 zł

Grupa Premium Plus - sezon średni 470 zł, sezon wysoki 699 zł

usługa serwisowa 350 zł

kaucja 5 tysięcy zł Camperowo.pl Roller Team Kronos 290 M - sezon średni 450 zł, sezon wysoki 550 zł

Mobilvetta K65 Silver - sezon średni 450 zł, sezon wysoki 550 zł

kaucja 4 tysiące zł

opłata serwisowa 350 zł exdiwaykamper-lodz.pl kampery sezon średni 490 zł, sezon wysoki 690 zł

opłata serwisowa 330 zł

opłaty dodatkowe:

Grill gazowy przyłączany na zewnątrz kampera ( korzysta z gazu z kampera) - 100 zł

Dodatkowe opakowanie saszetek do WC - 80 zł

Wózek transportowy - 50 zł

Zestaw do badmintona - 50 zł

kamperlodz.pl

kamper - sezon średni 420 zł, sezon wysoki 510 zł

kaucja 4 tysiące zł

Wyposażenie Kuchenne, 4 ręczniki, papier toaletowy do toalety chemicznej 12 rolek 100 zł

Komplet pościeli (3 kołdry, 4 poduszki, poszwy) 100 zł

Komplet kempingowy (stół i 4 krzesła) oraz grill gazowy z własną butlą 150 zł

Dodatkowa butla gazowa 11kg 50 zł

Płyn do toalety chemicznej 50 zł

Pakiet KOMFORT (wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego) 350 zł

